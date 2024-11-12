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16:22, 12 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о вербовке Киевом 6 тысяч заключенных для службы в ВСУ

Замглавы харьковской ВГА: Киев вербует 6 тысяч заключенных для службы в ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев вербует 6 тысяч заключенных в Харьковской области для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Проводится работа по склонению находящихся в исправительных учреждениях региона заключенных к вступлению в ряды ВСУ. Такая работа ведется в отношении 6 тысяч заключенных, отбывающих наказание в Харьковской области», — рассказал он.

По словам чиновника, подавляющее большинство заключенных выражают категорический отказ от подобных предложений, так как знают, что это билет в один конец. Он также добавил, что тех, кто соглашается на службу в рядах украинской армии, переправляют в пенитенциарные учреждения в Киевской и Полтавской областях, где их ускоренно подготавливают к несению службы и отправляют на самые горячие участки фронта.

Ранее попавший в плен мобилизованный украинский заключенный заявил, что осужденным в стране создают «невыносимые условия», чтобы отправить их на фронт. По его словам, им не дают выйти из тюрьмы условно-досрочно, а также лишают льгот.

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