Стало известно об отказе Кулебы стать послом Украины в США

FT: Кулеба отказался стать послом Украины в США

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от предложения стать послом Украины в США. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Сообщается, что спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон потребовал отставки Оксаны Макаровой после того, как она организовала визит президента Украины Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в США в сентябре, на котором присутствовали только демократы. Дмитрию Кулебе была предложена эта должность, но он отказался.

Ранее стало известно, что в офисе президента Украины ищут способы наладить отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил, что задействовать для этого пытаются связи министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаила Федорова для контактов с Илоном Маском.