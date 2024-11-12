Стало известно об ударах по системам ПВО в Киевской области

«ВО»: российские войска разрушают системы ПВО ударами по Киевской области

Российские войска методично разрушают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) ударами по Киевской области. Об этом сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на украинские источники.

Отмечается, что российские военные нанесли очередные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 12 ноября. Так, по данным издания, несколько ночей подряд атаки были направлены на Киев и столичный регион. В частности, взрывы происходили в Вышгороде и Броварах.

«По украинской версии, ВС РФ методично разрушают систему ПВО столичного региона Украины, а также ежесуточно перегружают те её звенья, которыми ВСУ пытаются заменить ранее поражённые РЛС и ЗРК (радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в тексте статьи.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Ситуация на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинской армии. По данным украинского командования, российские войска непрерывно атакуют укрепления ВСУ.