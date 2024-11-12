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17:23, 12 ноября 2024Ценности

Свитер от Jean Paul Gaultier с вязаной грудью стал предметом насмешек в сети

Мария Винар

Фото: Jean Paul Gaultier

Французский модный дом Jean Paul Gaultier представил необычный свитер и подвергся насмешкам в сети. На соответствующие комментарии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

Речь идет о белом укороченном свитере с высоким воротом и вязаной грудью. Данный декоративный элемент, по информации агентства, является отсылкой к культовому бюстгальтеру с конусообразными чашками, который носила поп-певица Мадонна в 1990-х годах. Стоимость свитера составляет 1050 фунтов стерлингов (около 132 тысяч рублей).

Однако пользователи сети не оценили предмет гардероба и принялись критиковать его в комментариях под постом. «Это для тех, у кого денег больше, чем здравого смысла», «Нужно быть смелым, чтобы носить это», «Неприлично? На самом деле это просто два берета», «Мадонне нужен этот свитер», — высказывались они.

В июле французский бренд Balenciaga представил новый аксессуар с необычным дизайном за сотни тысяч рублей.

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