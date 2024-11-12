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06:30, 13 ноября 2024Мир

В Германии увидели угрозу конкурентоспособности ЕС из-за избрания Трампа

В ЕП заявили об угрозе конкурентоспособности ЕС из-за избрания Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Томаш Фрелих (слева)

Томаш Фрелих (слева). Фото: Britta Pedersen / DPA / Globallookpress.com

Избрание Дональда Трампа президентом США может представлять угрозу конкурентоспособности Евросоюза (ЕС) из-за того, предприниматели в странах-членах будут обременены обязательствами в сфере экологии и устойчивого развития в то время, как американские компании будут в еще большей степени их игнорировать. Об этом говорится в обращении члена Европарламента (ЕП) от Германии Томаша Фрелиха к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма евродепутата изучила «Лента.ру».

«Бывший президент ЕЦБ (Европейского центрального банка — прим. "Ленты.ру") Марио Драги недавно опубликовал доклад об устойчивой конкурентоспособности Европы. В докладе были проведены сравнения между ЕС и США. Вывод из сравнения с США заключается в том, что чрезмерное регулирование наносит ущерб конкурентоспособности ЕС», — указано в письме.

После избрания Дональда Трампа Европейский союз окажется в еще большей международной изоляции из-за своей политики в области климата. Попытки обязать американские компании представлять отчеты об устойчивом развитии уже зашли в тупик при Джо Байдене

Томаш Фрелихчлена Европарламента (ЕП) от Германии

Он напомнил, что несколько штатов США уже приняли законы об отмене обязательной бюрократии в сфере устойчивого развития. Таким образом, по мнению Фрелиха, Евросоюз остается единственным актором, обременяющим свой бизнес подобными требованиями.

«Как Еврокомиссия видит свои шансы на успех в установлении международных стандартов при односторонней политике в области климата? Намерена ли Еврокомиссия после избрания Дональда Трампа и с учетом доклада Драги смягчить климатическое регулирование, чтобы сохранить европейскую промышленность и рабочие места?» — спросил автор обращения.

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