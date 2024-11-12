В Германии увидели угрозу конкурентоспособности ЕС из-за избрания Трампа

В ЕП заявили об угрозе конкурентоспособности ЕС из-за избрания Трампа

Избрание Дональда Трампа президентом США может представлять угрозу конкурентоспособности Евросоюза (ЕС) из-за того, предприниматели в странах-членах будут обременены обязательствами в сфере экологии и устойчивого развития в то время, как американские компании будут в еще большей степени их игнорировать. Об этом говорится в обращении члена Европарламента (ЕП) от Германии Томаша Фрелиха к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма евродепутата изучила «Лента.ру».

«Бывший президент ЕЦБ (Европейского центрального банка — прим. "Ленты.ру") Марио Драги недавно опубликовал доклад об устойчивой конкурентоспособности Европы. В докладе были проведены сравнения между ЕС и США. Вывод из сравнения с США заключается в том, что чрезмерное регулирование наносит ущерб конкурентоспособности ЕС», — указано в письме.

После избрания Дональда Трампа Европейский союз окажется в еще большей международной изоляции из-за своей политики в области климата. Попытки обязать американские компании представлять отчеты об устойчивом развитии уже зашли в тупик при Джо Байдене Томаш Фрелих члена Европарламента (ЕП) от Германии

Он напомнил, что несколько штатов США уже приняли законы об отмене обязательной бюрократии в сфере устойчивого развития. Таким образом, по мнению Фрелиха, Евросоюз остается единственным актором, обременяющим свой бизнес подобными требованиями.

«Как Еврокомиссия видит свои шансы на успех в установлении международных стандартов при односторонней политике в области климата? Намерена ли Еврокомиссия после избрания Дональда Трампа и с учетом доклада Драги смягчить климатическое регулирование, чтобы сохранить европейскую промышленность и рабочие места?» — спросил автор обращения.

В июне Трамп заявил, что, в отличие от лидера США Джо Байдена, не считает изменение климата главной опасностью. Таковой, по ее мнению, является ядерное оружие. Трамп напомнил, что Байден называет климатические вопросы «величайшей экзистенциальной угрозой», хотя ядерное оружие способно нанести такой ущерб, о котором «не нужно и говорить».