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03:54, 12 ноября 2024Мир

В Турции заявили о возможном «бегстве» Зеленского из-за Трампа

DikGAZETE: Трамп не простит Зеленскому его связей с семьей Байдена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Al Drago / Global Look Press

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может не рассматривать украинского лидера Владимира Зеленского как своего партнера во время переговоров по Украине из-за его тесной связи с семьей действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет турецкая газета DikGAZETE.

Как отметил автор, Трамп никогда не простит, что сделали «Байдены». «В украинском вопросе он обязательно учтет факт финансовой поддержки, предоставленной биологическим лабораториям, и напомнит главе киевского режима об этом грязном сотрудничестве с Хантером Байденом (юрист, бизнесмен, сын 46-го президента США Джо Байдена — прим. "Ленты.ру")», — предположил он.

По мнению журналиста, при таком варианте развития событий Зеленский уедет из Киева. «Мы сможем увидеть бегство Зеленского в Великобританию, где ему будет предоставлено проживание», — предупредил автор.

Ранее Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах.

ЖЗЛ
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