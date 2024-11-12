DikGAZETE: Трамп не простит Зеленскому его связей с семьей Байдена

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может не рассматривать украинского лидера Владимира Зеленского как своего партнера во время переговоров по Украине из-за его тесной связи с семьей действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет турецкая газета DikGAZETE.

Как отметил автор, Трамп никогда не простит, что сделали «Байдены». «В украинском вопросе он обязательно учтет факт финансовой поддержки, предоставленной биологическим лабораториям, и напомнит главе киевского режима об этом грязном сотрудничестве с Хантером Байденом (юрист, бизнесмен, сын 46-го президента США Джо Байдена — прим. "Ленты.ру")», — предположил он.

По мнению журналиста, при таком варианте развития событий Зеленский уедет из Киева. «Мы сможем увидеть бегство Зеленского в Великобританию, где ему будет предоставлено проживание», — предупредил автор.

Ранее Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах.