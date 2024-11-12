Ученые назвали идеальные пропорции женской фигуры

Ученый Хюбнер: пышная женская фигура оказалась самой привлекательной для мужчин

Ученые Рональд Хюбнер и Эмили Софи Уфикен из Университета Констанца, расположенного в Германии, назвали идеальные пропорции женской фигуры. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Так, специалисты выяснили, что соотношение талии и бедер не является ключевым фактором для определения женской привлекательности. Ранее эксперименты показывали, что мужчины обращают внимание на женщин с фигурой как у американской телезвезды Ким Кардашьян, поскольку она воспринимается ими как потенциальный показатель здоровья и фертильности. Однако Хюбнер и Уфикен провели два новых исследования. В первом 80 добровольцев оценили 12 изображений женских тел с идеальным соотношением талии и бедер. Как и предполагалось, результаты подтвердили первоначальную теорию о привлекательности женского тела.

Во втором эксперименте респондентам предложили проанализировать изображения, где объемы талии и бедер не были пропорциональными друг к другу. При этом на одних были запечатлены женщины наиболее худощавого типа телосложения, а на других — среднего и полного. В результате исследования выяснилось, что для респондентов самыми привлекательными телами оказались те фигуры, у которых были самые округлые и пышные формы. Таким образом, ученые пришли к выводу, что в настоящее время изгибы тела могут служить определяющим фактором привлекательности женщины.

Ранее европейские ученые назвали самую привлекательную часть женских ягодиц.