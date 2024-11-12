Украина ввела санкции против сервисных служб крупнейших аэропортов России

Власти Украины ввели санкции против сервисных служб Домодедово и Шереметьево

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России и Белоруссии, включив в ограничительный список 102 компании и 15 физических лиц. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документы, опубликованные на официальном сайте главы республики.

В подписанном главой республики указе №762 речь идет о включении в санкционный список 63 юридических лиц из России. Под ограничения попали в том числе сервисные службы крупнейших аэропортов РФ — Домодедово и Шереметьево. Речь идет о компаниях «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Шереметьево хэндлинг», «Газпромнефть-аэро Шереметьево», «Шереметьево ВИП» и «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево».

В ограничительный список также попали «Новапорт трейдинг», «Газпромнефть-аэро», «Аэропорты Дальнего Востока» и топливно-заправочные комплексы «Омск» и «Архангельск». Активы всех вышеперечисленных компаний власти Украины заблокировали. Кроме того, Зеленский аннулировал действующие лицензии и разрешения подсанкционных организаций на территории республики.

В начале сентября власти Украины ввели санкции против российской авиационной отрасли. Ограничения, в частности, были введены в отношении акционерных обществ «Международный аэропорт Внуково», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт Пулково», «Аэропорт Краснодар», а также в отношении общества с ограниченной ответственностью «Домодедово Эрфилд». Таким образом, в список попали крупнейшие аэропорты России, расположенные в Краснодаре, Хабаровске, Новосибирске и Екатеринбурге.