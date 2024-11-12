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05:05, 12 ноября 2024Бывший СССР

Украинские военные начали маскировать мины под ветки

РИА Новости: ВСУ оставляют мины в виде сломанных веток у своих позиций в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дзержинском (торецком) направлении в Донецкой народной республике (ДНР) оставляют или сбрасывают с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подступах к своим позициям замаскированные мины-ловушки в виде сломанных ветвей дерева. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание также приводит видео, на котом российский штурмовик рассказывает о замаскированной мине, которую он обнаружил.

«С виду напоминает обычную ветку, при ближнем рассмотрении видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри находится тротиловая шашка. Сейчас будем разминировать», — сказал он.

Ранее бойцы ВСУ пожаловались на бракованную партию отечественных мин. Они также усомнились в качестве вышибных зарядов.

ЖЗЛ
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