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12:09, 12 ноября 2024Россия

Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Минобороны доложило об уничтоженном над Белгородской областью беспилотнике ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить над Белгородской областью. Об этом доложили в Минобороны России, подробный комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Попытка атаки дрона была пресечена около 09:00. Устройство самолетного типа ликвидировали с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Данных о пострадавших и значительных разрушениях на земле в посте Минобороны не приводилось.

До этого в российском оборонном ведомстве отчитались о трех сбитых беспилотниках над Белгородской и Курской областями. В результате случившегося никто из мирных граждан тогда не пострадал.

11 ноября украинский дрон ликвидировали в Белгородской области.

ЖЗЛ
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