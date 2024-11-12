Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Минобороны доложило об уничтоженном над Белгородской областью беспилотнике ВСУ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить над Белгородской областью. Об этом доложили в Минобороны России, подробный комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Попытка атаки дрона была пресечена около 09:00. Устройство самолетного типа ликвидировали с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Данных о пострадавших и значительных разрушениях на земле в посте Минобороны не приводилось.

До этого в российском оборонном ведомстве отчитались о трех сбитых беспилотниках над Белгородской и Курской областями. В результате случившегося никто из мирных граждан тогда не пострадал.

11 ноября украинский дрон ликвидировали в Белгородской области.