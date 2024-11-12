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14:38, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии рассказали о перекрытии проезда для скорых

РИА Новости: протестующие перекрыли проезд карете скорой помощи в Абхазии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Кадр: sputnik-ossetia.ru

Протестующие в Абхахии перекрыли проезд карете скорой помощи на мосту в Сухуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По его словам, толпа протестующих не дает проехать медикам. Из-за этого некоторые водители вступают в перепалку с протестующими.

О других подробностях не сообщается.

12 ноября в Абхазии начались протесты оппозиции из-за ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие перекрыли основные трассы республики и вышли с требованием выпустить оппозиционных деятелей, которые выступили против подписания документа. По их словам, реализация соглашения приведет к масштабному строительству недвижимости, которую смогут заселить десятки тысяч иностранных граждан.

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