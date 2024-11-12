В Абхазии рассказали о перекрытии проезда для скорых

РИА Новости: протестующие перекрыли проезд карете скорой помощи в Абхазии

Протестующие в Абхахии перекрыли проезд карете скорой помощи на мосту в Сухуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По его словам, толпа протестующих не дает проехать медикам. Из-за этого некоторые водители вступают в перепалку с протестующими.

О других подробностях не сообщается.

12 ноября в Абхазии начались протесты оппозиции из-за ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие перекрыли основные трассы республики и вышли с требованием выпустить оппозиционных деятелей, которые выступили против подписания документа. По их словам, реализация соглашения приведет к масштабному строительству недвижимости, которую смогут заселить десятки тысяч иностранных граждан.