В Амстердаме десятки участников беспорядков подожгли трамвай

De Telegraaf: в Амстердаме фейерверками подожгли трамвай во время беспорядков

Десятки людей устроили беспорядки в столице Нидерландов Амстердаме, во время которых они также подожгли трамвай с помощью фейерверков. Об этом передает газета De Telegraaf.

«Большая группа, состоящая из десятков людей, создавала неудобства жителям столицы и бросала фейерверки, из-за чего загорелся трамвай. Полиция прибыла на место происшествия для восстановления порядка (...). Также участники акции призывали освободить Палестину», — сообщили в правоохранительных органах.

Возгорание вскоре было ликвидировано. По информации издания, вследствие пожара никто не пострадал, так как трамвай оказался пустым.

8 ноября люди в масках и с флагами Палестины напали на израильтян после поражения израильской футбольной команды в матче против клуба «Аякс» в Амстердаме, прошедшего в рамках Лиги Европы.