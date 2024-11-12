В Финляндии предложили создать особые зоны у границы с Россией

В Финляндии предложили создать ОЭЗ в приграничных с РФ районах

В Финляндии предложили создать особые экономические зоны (ОЭЗ) у границы с Россией, передает ТАСС. Они могут появиться в регионах, которые сильнее остальных пострадали из-за закрытия границ и отсутствия туристов.

Идея с ОЭЗ пока прорабатывается. Предлагается, что там могут применяться налоговые льготы или иные формы региональной поддержки. Жизнеспособность приграничных территорий также предлагают поддерживать и иными путями. Обсуждается, например, увеличение строительства ветряных электростанций и улучшение широкополосной связи.

Инициатива будет обсуждаться до конца ноября. А сам проект рассчитан на 2025 — 2027 годы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экономика Финляндии начала стагнировать из-за потери торговых связей с Россией. Особенно сильным называют спад в строительстве.