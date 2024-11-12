В Германии выразили готовность выставить России ультиматум по Украине

Мерц заявил о снятии запрета ударов ВСУ по России при отказе РФ прекратить бой

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что готов выставить России ультиматум и пойти на переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Его слова приводит издание Stern.

Политик выразил готовность потребовать прекращения боевых действий на Украине — на это он даст Москве сутки. После этого Мерц обещал поставить Киеву крылатые ракеты Taurus и снять запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступал против подобных инициатив. 24 октября он вновь осудил передачу Киеву дальнобойных ракет и назвал это решение неверным подходом.