В Госдуме ответили на ультиматум России от кандидата в канцлеры ФРГ

Депутат Шеремет об ультиматуме от ФРГ: Берлину не стоит пытаться угрожать России

Берлину не стоит пытаться угрожать России и бряцать оружием. Так на слова кандидата в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца ответил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его слова приводит aif.ru.

По его мнению, такие политики, как Мерц, пытаются примерить на себя одежду Адольфа Гитлера.

«Как мы можем ответить? Мы ответим один раз. Поэтому мы не советуем каким-то образом пытаться угрожать России путем бряцания оружием или ультиматумами», — пояснил парламентарий.

Ранее Фридрих Мерц выразил готовность поставить России ультиматум и организовать переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Он заявил, что при победе на выборах он намерен потребовать прекращения боевых действий на Украине — на принятие решения политик отведет Москве сутки. При отказе России Мерц предложил поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.