Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:30, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве решили превентивно отключать электроэнергию во время угрозы обстрелов

Yasno: в Киеве будут отключать электроэнергию во время угрозы ракетного удара
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве будут превентивно отключать электроэнергию во время угрозы ракетного удара, чтобы обезопасить энергосистему. Об этом заявил генеральный директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, система электросетей работает как последовательная цепь, и в случае поломки одного из ее «звеньев» оборудование на других подстанциях или электросетях может быть повреждено. Руководитель компании также подчеркнул, что обычно объемы генерации контролируют при помощи тепловых электростанций или теплоэлектроцентралей, но за лето обстрелы существенно повредили объекты генерации.

При этом Коваленко отметил, что свет будет выключаться, когда это будет необходимо для безопасности энергосистемы страны.

Ранее стало известно, что на фоне нехватки электроэнергии на Украине разобрали Кураховскую ТЭС. Как отмечается, решение о разборе ТЭС было принято весной, а сами работы закончились к концу лета.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Абхазии вспыхнули акции протеста. Выступивших против соглашения с Россией доставили в СИЗО

      Результаты дальневосточной ипотеки оценили

      Стала известно о решении по дальнейшей судьбе сектора Газа

      Стюардесса из России сделала фото в униформе в самолете и взбудоражила иностранцев

      Бывшая сотрудница тюрьмы решила завести ребенка с заключенным

      В России вырос спрос на аренду автомобилей

      53-летний Марк Уолберг снялся топлес с тележкой льда

      В России хотят сократить рабочую неделю перед Новым годом и растянуть каникулы до 12 дней. Что об этом известно?

      В Госдуму внесут проект о запрете принимать в школы одну категорию детей мигрантов

      В Японии раскрыли сроки сохранения санкций против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше