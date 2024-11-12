В Киеве решили превентивно отключать электроэнергию во время угрозы обстрелов

Yasno: в Киеве будут отключать электроэнергию во время угрозы ракетного удара

В Киеве будут превентивно отключать электроэнергию во время угрозы ракетного удара, чтобы обезопасить энергосистему. Об этом заявил генеральный директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, система электросетей работает как последовательная цепь, и в случае поломки одного из ее «звеньев» оборудование на других подстанциях или электросетях может быть повреждено. Руководитель компании также подчеркнул, что обычно объемы генерации контролируют при помощи тепловых электростанций или теплоэлектроцентралей, но за лето обстрелы существенно повредили объекты генерации.

При этом Коваленко отметил, что свет будет выключаться, когда это будет необходимо для безопасности энергосистемы страны.

Ранее стало известно, что на фоне нехватки электроэнергии на Украине разобрали Кураховскую ТЭС. Как отмечается, решение о разборе ТЭС было принято весной, а сами работы закончились к концу лета.