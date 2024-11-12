В Минобороны отчитались о втором за час сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Министерство обороны (МО) России отчиталось о втором сбитом за час украинском беспилотном летательном аппарате над Белгородской областью. Подробный комментарий по ситуации был приведен в Telegram-канале ведомства.
Устройство удалось уничтожить около 17:10. В Минобороны разъяснили, что устройство самолетного типа было устранено дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Информации о пострадавших в посте российского оборонного ведомства не было.
До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 12 ноября сбили 13 дронов над Белгородской, Брянской и Курской областями.