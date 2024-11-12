В Москве начало теплеть

Синоптик Леус: в столице ослабевают заморозки

Минувшей ночью, 12 октября, в Москве, по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, температура не опускалась до отрицательных значений. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температурный минимум составил плюс 0,2 градуса Цельсия. На других метеостанциях столицы, расположенных в пределах МКАД, также наблюдались положительные температуры. В районе Строгино было плюс 0,1 градуса, на Балчуге — плюс 0,5 градуса. За пределами кольцевой дороги и в Новой Москве температура опускалась ниже нулевой отметки — в Бутове и Михайловском было минус 0,8 градуса. Самой холодной точкой стал подмосковный Солнечногорск, где температура опускалась до минус 1,5 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что в течение всей недели в столице столбики термометров будут держаться в районе нуля градусов. Погода, по его словам, окажется «в скучном формате глухой осени».