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11:43, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Раде назвали плохим знаком желание Байдена поскорее передать Киеву помощь

Нардеп Костенко: желание Байдена поскорее передать Киеву помощь — плохой знак
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПрезидентские выборы в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Hannah McKay / Reuters

Желание президента США Джо Байдена поскорее передать Киеву последний пакет военной помощи — плохой знак для Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, видео его выступления доступно на YouTube-канале издания «NewVoice».

«Это такие сигналы, которые означают, что администрация действующего президента США Джо Байдена понимает, что могут быть проблемы и какие-то ходы [Дональда] Трампа, которые будут не в пользу даже их политики», — заявил нардеп.

Он обратил внимание на трансформацию номенклатуры поставок последнего пакета военной помощи, в частности включение систем Patriot, которые Украина долго не могла получить.

Ранее стало известно о беспокойстве Киева из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По информации американской прессы, на Украине опасаются возможного снижения военной поддержки после инаугурации Трампа в январе 2025 года.

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