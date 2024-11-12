В Раде назвали плохим знаком желание Байдена поскорее передать Киеву помощь

Нардеп Костенко: желание Байдена поскорее передать Киеву помощь — плохой знак

Желание президента США Джо Байдена поскорее передать Киеву последний пакет военной помощи — плохой знак для Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, видео его выступления доступно на YouTube-канале издания «NewVoice».

«Это такие сигналы, которые означают, что администрация действующего президента США Джо Байдена понимает, что могут быть проблемы и какие-то ходы [Дональда] Трампа, которые будут не в пользу даже их политики», — заявил нардеп.

Он обратил внимание на трансформацию номенклатуры поставок последнего пакета военной помощи, в частности включение систем Patriot, которые Украина долго не могла получить.

Ранее стало известно о беспокойстве Киева из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По информации американской прессы, на Украине опасаются возможного снижения военной поддержки после инаугурации Трампа в январе 2025 года.