В России назвали плюсы высокой ключевой ставки

Экономист Церазов: высокая ставка оставит в России наиболее эффективные бизнесы

В высокой ключевой ставке в России есть свои плюсы — она повлияет на то, как в стране используют капитал. Плюсы жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) назвал бывший старший вице-президент банка «Открытие», экономист Константин Церазов, его слова приводит газета «Ведомости».

В условиях рекордно высокой ключевой ставки (Центробанк поднял ее до уровня в 21 процент), по словам эксперта, большая часть капитала как физических, так и юридических лиц сейчас размещается на депозитах, ставки по которым доходят почти до 30 процентов годовых — сопоставимой рентабельности нет в реальном секторе экономики. В то же время на фоне дорогих кредитов многие предприятия привлекают финансирование не через займы или фондовый рынок, а через венчурный капитал.

Как отметил Церазов, высокая ключевая ставка не привела к исчезновению капитала, но повлияла на его использование. Жесткая ДКП оставит на рынке бизнесы, где есть наиболее эффективные управленцы, которые знают, как внедрять инновации, и где выстроено стратегическое финтех-мышление, которое поможет существенно сократить издержки с помощью цифрового капитала.

«Сейчас в работе российского бизнеса наступает момент истины: будут сыпаться компании, у которых либо большие издержки, либо отсутствует должная глубина эффективного перевода бизнеса на "инновационные рельсы", либо высока зависимость от внешних факторов для предпринимателей (например, импортные комплектующие)», — пояснил он.

В нынешних условиях ключевым фактором успеха бизнеса будет выигрыш в корпоративной конкуренции талантов. Плыть по течению и при этом быть успешным теперь практически невозможно. Нужно стратегически переосмысливать все бизнес-процессы, предлагать и внедрять решения, которые будут эффективны, добавил эксперт.

Ранее зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин допустил новое повышение ключевой ставки в декабре текущего года. Поводом для этого остается устойчиво высокий рост цен, который наблюдается последнюю пару месяцев. При этом бизнес критикует практику борьбы с инфляцией с помощью ужесточения ДКП. Представители ряда отраслей предупредили советника председателя Банка России Кирилла Тремасова, что при высоких ставках экономика скатится в рецессию, инвестиции остановятся, а ключевые отрасли машиностроения обрушатся.