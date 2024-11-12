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10:46, 12 ноября 2024Россия

В России назвали почти половину всех камер на автодорогах фейками

Mash: 40 процентов камер фиксации ПДД на дорогах существуют лишь на бумаге
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Почти половина всех камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) существует лишь на бумаге. Об этом заявили члены Национального автомобильного союза (НАС) Telegram-каналу Mash.

Собеседники издания назвали 40 процентов видеоустройств «картинками-пугалками» в навигаторах. Они считают, что фейковые камеры лишь создают аварийные ситуации и попросили МВД их убрать.

Члены НАС обратили внимание, что, согласно данным с сайта ГИБДД, на российских дорогах установлено 50 260 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Эта цифра расходится с отчетом МВД за I квартал, в котором говорится о работе лишь 29,8 тысячи записывающих устройств, из которых 26 тысяч стационарных, 3 тысячи передвижных и 800 мобильных. Таким образом, 20,4 тысячи камер размещены в базе по ошибке, считают в объединении. По одной из версий, в Госавтоинспекции не актуализируют информацию на сайте.

В автомобильном союзе подчеркнули, что из-за фейковых камер возникает «эффект кенгуру», когда, заметив устройство, автомобилисты резко сбрасывают скорость, а проехав его, вновь разгоняются. В НАС подчеркнули, что зимой это способствует росту числа аварий и, соответственно, смертности на дорогах.

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Ранее в России вступил в силу закон о новых правилах установки камер фиксации ПДД. Как объяснил «Ленте.ру» автоюрист Дмитрий Славнов, изменения помогут организовывать видеонаблюдение на тех участках автодорог, где в этом есть наибольшая необходимость, а также исключить случаи размещения устройств ради штрафов.

ЖЗЛ
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