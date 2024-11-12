В России назвали почти половину всех камер на автодорогах фейками

Mash: 40 процентов камер фиксации ПДД на дорогах существуют лишь на бумаге

Почти половина всех камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) существует лишь на бумаге. Об этом заявили члены Национального автомобильного союза (НАС) Telegram-каналу Mash.

Собеседники издания назвали 40 процентов видеоустройств «картинками-пугалками» в навигаторах. Они считают, что фейковые камеры лишь создают аварийные ситуации и попросили МВД их убрать.

Члены НАС обратили внимание, что, согласно данным с сайта ГИБДД, на российских дорогах установлено 50 260 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Эта цифра расходится с отчетом МВД за I квартал, в котором говорится о работе лишь 29,8 тысячи записывающих устройств, из которых 26 тысяч стационарных, 3 тысячи передвижных и 800 мобильных. Таким образом, 20,4 тысячи камер размещены в базе по ошибке, считают в объединении. По одной из версий, в Госавтоинспекции не актуализируют информацию на сайте.

В автомобильном союзе подчеркнули, что из-за фейковых камер возникает «эффект кенгуру», когда, заметив устройство, автомобилисты резко сбрасывают скорость, а проехав его, вновь разгоняются. В НАС подчеркнули, что зимой это способствует росту числа аварий и, соответственно, смертности на дорогах.

Ранее в России вступил в силу закон о новых правилах установки камер фиксации ПДД. Как объяснил «Ленте.ру» автоюрист Дмитрий Славнов, изменения помогут организовывать видеонаблюдение на тех участках автодорог, где в этом есть наибольшая необходимость, а также исключить случаи размещения устройств ради штрафов.