В России изменились правила установки дорожных камер

В России 1 сентября вступил в силу закон о правилах установки дорожных камер

В России 1 сентября вступил в силу закон, регламентирующий установку камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Где можно будет размещать камеры с 2024 года? На дорогах с выделенной полосой для маршрутного транспорта;

На аварийно-опасных участках;

На перекрестках, где в течение года зафиксировали не менее четырех ДТП;

В местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение;

На пешеходных переходах;

В местах, запрещенных для стоянки или остановки;

На перекрестках и в местах, определяемых ГИБДД.

До сих пор данные правила устанавливались ведомственными документами, теперь же они прописаны в федеральном законе. Последний предполагает, что сведения о размещении комплексов фотовидеофиксации и перечень фиксируемых ими нарушений будут публиковать в интернете. Каждая камера должна быть соответствующим образом сертифицирована. Фото и видеоматериалы с устройств, не соответствующих необходимым параметрам, не будут приниматься в качестве доказательств правонарушений.

Как ранее объяснил «Ленте.ру» автоюрист Дмитрий Славнов, основной смысл нового закона заключается том, чтобы более точно прописать правила установки комплексов фотовидеофиксации именно там, где в них есть наибольшая необходимость, и, наоборот, исключить случаи размещения камер там, где ставят только ради штрафов.

Закон, который регламентирует установку комплексов фотовидеофиксации на автомобильных дорогах, президент России Владимир Путин подписал 29 мая 2023 года.