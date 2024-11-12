В России передали в суд дело участника запрещенного батальона «Айдар»

В ЛНР направлено в суд уголовное дело бойца запрещенного батальона «Айдар»

В Луганской народной республике (ЛНР) прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего Евгения Шогина по делу об участии в батальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ЛНР.

По данным ведомства, в июне 2014 года Шогин добровольно вступил в ряды штурмового батальона Вооруженных сил Украины. Он выполнял обязанности стрелка и принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории ЛНР.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ. Дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения.

Ранее прокуратура ЛНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Украины Максима Ключки, участвовавшего в запрещенном в России нацбатальоне «Айдар».