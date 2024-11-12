Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:01, 12 ноября 2024ЭкономикаРеклама

В России взлетела цена на аренду квартир

Аренда однокомнатных квартир в России подорожала за год почти на треть
Мария Черкасова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Аренда однокомнатных квартир в крупнейших городах России подорожала за год почти на треть — в среднем до 26,4 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты компании «Мир квартир».

Двухкомнатные квартиры взлетели в цене в среднем на 26,4 процента до 33,1 тысячи рублей, на «трешки» — на 23,3 процента, до 40,8 тысячи.

Рост произошел практически во всех из 70 включенных в выборку локаций, кроме Белгорода. Там аренда однокомнатных квартир упала в цене на 6,6 процента, «двушки» подешевели на 2,9 процента, «трешки» — на 2,6 процента.

Материалы по теме:
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024

Сильнее всего за год аренда подорожала в Череповце — однокомнатные квартиры прибавили 90,3 процента, двухкомнатные — 58,7 процента, трехкомнатные — 71,9 процента. На втором месте по росту ставок оказался Курск (прибавка 65,2 процента за однокомнатные, 58,9 процента за «двушки» и 60,5 процента за трехкомнатные квартиры). Замыкает тройку лидеров Ижевск с ростом плюс 61,2 процента за однокомнатные квартиры, 55,5 и 61,6 процента за двух- и трехкомнатные соответственно. В пятерке оказались также Волжский (плюс 30,4 процента за «однушки», 49,3 процента за «двушки» и 68,7 процента за «трешки») и Ульяновск (плюс 49,5 процента за однокомнатные квартиры, плюс 47 процентов за двухкомнатные и плюс 38,7 процента за «трешки»).

В Москве за год ставки аренды на однокомнатные квартиры выросли на 27,6 процента, до 57,4 тысячи рублей в месяц. Арендная ставка на двухкомнатное жилье выросла на 21 процент, до 68,8 тысячи рублей в месяц, на трехкомнатные — на 19 процентов, до 81,6 тысячи рублей в месяц. В Подмосковье рост составил 20,8 процента за «однушки», 18 процентов за «двушки» и 15,8 процента за трехкомнатные квартиры. Санкт-Петербург отметился ростом цен на 30,9 за аренду однокомнатных квартир, 21,6 процента за аренду двухкомнатных и 28,3 процента за «трешки».

В третьем квартале 2024 года съемные квартиры в России подорожали сильнее, чем за все первое полугодие. Однокомнатное жилье в среднем подорожало на 12,3 процента, до 25,9 тысячи рублей в месяц. Двухкомнатные — на 10,6 процента, до 32,4 тысячи рублей в месяц, трехкомнатные — на 8,8 процента, до 39,1 тысячи рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

      Медведев ответил на поставленный кандидатом в канцлеры ФРГ ультиматум России

      МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России за вмешательство в выборы

      Володин высказался о видении мироустройства Путина

      В НАТО раскрыли причину нежелания вводить войска на Украину

      В России нашли виновного в коллапсе с яйцами

      В РПЦ нашли связь урбанизации с «педерастией»

      Стоянов ответил оскорбившемуся на шутку о коррупции российскому мэру

      Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне СВО

      Майор МВД снял угон машины на видео и предотвратил его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше