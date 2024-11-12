В России взлетела цена на аренду квартир

Аренда однокомнатных квартир в России подорожала за год почти на треть

Аренда однокомнатных квартир в крупнейших городах России подорожала за год почти на треть — в среднем до 26,4 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты компании «Мир квартир».

Двухкомнатные квартиры взлетели в цене в среднем на 26,4 процента до 33,1 тысячи рублей, на «трешки» — на 23,3 процента, до 40,8 тысячи.

Рост произошел практически во всех из 70 включенных в выборку локаций, кроме Белгорода. Там аренда однокомнатных квартир упала в цене на 6,6 процента, «двушки» подешевели на 2,9 процента, «трешки» — на 2,6 процента.

Сильнее всего за год аренда подорожала в Череповце — однокомнатные квартиры прибавили 90,3 процента, двухкомнатные — 58,7 процента, трехкомнатные — 71,9 процента. На втором месте по росту ставок оказался Курск (прибавка 65,2 процента за однокомнатные, 58,9 процента за «двушки» и 60,5 процента за трехкомнатные квартиры). Замыкает тройку лидеров Ижевск с ростом плюс 61,2 процента за однокомнатные квартиры, 55,5 и 61,6 процента за двух- и трехкомнатные соответственно. В пятерке оказались также Волжский (плюс 30,4 процента за «однушки», 49,3 процента за «двушки» и 68,7 процента за «трешки») и Ульяновск (плюс 49,5 процента за однокомнатные квартиры, плюс 47 процентов за двухкомнатные и плюс 38,7 процента за «трешки»).

В Москве за год ставки аренды на однокомнатные квартиры выросли на 27,6 процента, до 57,4 тысячи рублей в месяц. Арендная ставка на двухкомнатное жилье выросла на 21 процент, до 68,8 тысячи рублей в месяц, на трехкомнатные — на 19 процентов, до 81,6 тысячи рублей в месяц. В Подмосковье рост составил 20,8 процента за «однушки», 18 процентов за «двушки» и 15,8 процента за трехкомнатные квартиры. Санкт-Петербург отметился ростом цен на 30,9 за аренду однокомнатных квартир, 21,6 процента за аренду двухкомнатных и 28,3 процента за «трешки».

В третьем квартале 2024 года съемные квартиры в России подорожали сильнее, чем за все первое полугодие. Однокомнатное жилье в среднем подорожало на 12,3 процента, до 25,9 тысячи рублей в месяц. Двухкомнатные — на 10,6 процента, до 32,4 тысячи рублей в месяц, трехкомнатные — на 8,8 процента, до 39,1 тысячи рублей в месяц.