Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 12 ноября 2024Россия

В российском городе бродячие собаки откусили мусорщику часть ноги

Shot: в Новосибирске бродячие собаки откусили мусорщику часть ноги
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Новосибирске бродячие собаки откусили мусорщику часть ноги. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 35-летний мужчина приехал на улицу Малыгина, чтобы опустошить бак с отходами. К нему подбежали 13 собак и стали набрасываться с разных сторон.

Одно животное прокусило мусорщику ногу, оторвав кусок кожи. На крики мужчины прибежал водитель, который помог отогнать свору. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, там ему обработали и зашили рану, проставили уколы.

Супруга пострадавшего мужчины рассказала, что вопрос с бродячими собаками в городе не решают, несмотря на многочисленные жалобы местных. Жители Новосибирска предложили построить больше приютов: по их сведениям, желающих работать в учреждениях и помогать животным много.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге после нападения собак в больницу доставили школьника в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прививка Второй мировой перестала действовать». Медведев ответил на ультиматум кандидата в канцлеры Германии

      Кандидат на пост главы евродипломатии высказалась о политике Трампа по Украине

      США предрекли судьбу «заурядной великой державы» при Трампе

      В российском городе бродячие собаки откусили мусорщику часть ноги

      66-летняя Мадонна бросила молодого бойфренда

      Эстонский кандидат в главы евродипломатии не смогла объяснить свое видение победы Украины

      Прохор Шаляпин предложил новый распорядок рабочих дней для россиян

      В России нашли новый повод для изъятия имущества

      Россиян предупредили об опасности жизни в небоскребах

      У россиян появился шанс успеть попасть в Европу на Новый год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше