В российском городе бродячие собаки откусили мусорщику часть ноги

Shot: в Новосибирске бродячие собаки откусили мусорщику часть ноги

В Новосибирске бродячие собаки откусили мусорщику часть ноги. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 35-летний мужчина приехал на улицу Малыгина, чтобы опустошить бак с отходами. К нему подбежали 13 собак и стали набрасываться с разных сторон.

Одно животное прокусило мусорщику ногу, оторвав кусок кожи. На крики мужчины прибежал водитель, который помог отогнать свору. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, там ему обработали и зашили рану, проставили уколы.

Супруга пострадавшего мужчины рассказала, что вопрос с бродячими собаками в городе не решают, несмотря на многочисленные жалобы местных. Жители Новосибирска предложили построить больше приютов: по их сведениям, желающих работать в учреждениях и помогать животным много.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге после нападения собак в больницу доставили школьника в тяжелом состоянии.