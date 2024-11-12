В российском регионе осудили бывшего начальника ГИБДД за взятку

В Свердловской области осудили бывшего начальника ивдельского ГИБДД за взятку

В Свердловской области осудили бывшего начальника Ивдельского отдела ГИБДД за взятку. Об этом сообщает Telegram-канал E1.ru.

По данным издания, начальник Ивдельского отдела ГИБДД Максим Анисимков получил взятку в размере 120 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не штрафовать местных предпринимателей за нарушение правил дорожного движения и оказывать им помощь в разных вопросах. Через некоторое время он рассчитывал получить вторую часть суммы, но был задержан сотрудниками ФСБ.

В апреле 2023 года он был отправлен в СИЗО, а на его квартиру и машину наложили арест. Суд приговорил его к 3,5 года колонии с лишением права занимать государственные должности.

Ранее сообщалось, что российский силовик получил взятку от мигрантки и попал под следствие.