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17:59, 12 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили бывшего начальника ГИБДД за взятку

В Свердловской области осудили бывшего начальника ивдельского ГИБДД за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Подгайко / Коммерсантъ

В Свердловской области осудили бывшего начальника Ивдельского отдела ГИБДД за взятку. Об этом сообщает Telegram-канал E1.ru.

По данным издания, начальник Ивдельского отдела ГИБДД Максим Анисимков получил взятку в размере 120 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не штрафовать местных предпринимателей за нарушение правил дорожного движения и оказывать им помощь в разных вопросах. Через некоторое время он рассчитывал получить вторую часть суммы, но был задержан сотрудниками ФСБ.

В апреле 2023 года он был отправлен в СИЗО, а на его квартиру и машину наложили арест. Суд приговорил его к 3,5 года колонии с лишением права занимать государственные должности.

Ранее сообщалось, что российский силовик получил взятку от мигрантки и попал под следствие.

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