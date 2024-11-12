В российском регионе вырыли траншею и обнаружили редкую находку

Археологи в Херсонесе сделали уникальную находку. Об этом сообщает «Комсомольская правда Севастополь».
Специалистам, вырывшим траншею, удалось обнаружить солид византийского императора второй половины VIII века Константина V Копронима. Солид, весивший 4,5 грамма, пришел на смену ауреусу.
«В коллекции музея-заповедника есть еще два таких аналога, но сохранность этой — самая лучшая», — рассказали археологи.
Ранее археологи нашли один из древнейших городов славян под Москвой. Специалисты исследовали древние постройки и керамические изделия кривичей, живших в этой местности еще в X-XIII веках. Помимо этого, в районе деревни Селяне археологам попались 30 погребений.