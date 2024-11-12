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15:50, 12 ноября 2024Моя страна

В российском регионе вырыли траншею и обнаружили редкую находку

Археологи обнаружили древнеримскую золотую монету в Севастополе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Археологи в Херсонесе сделали уникальную находку. Об этом сообщает «Комсомольская правда Севастополь».

Специалистам, вырывшим траншею, удалось обнаружить солид византийского императора второй половины VIII века Константина V Копронима. Солид, весивший 4,5 грамма, пришел на смену ауреусу.

«В коллекции музея-заповедника есть еще два таких аналога, но сохранность этой — самая лучшая», — рассказали археологи.

Ранее археологи нашли один из древнейших городов славян под Москвой. Специалисты исследовали древние постройки и керамические изделия кривичей, живших в этой местности еще в X-XIII веках. Помимо этого, в районе деревни Селяне археологам попались 30 погребений.

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