ИИМК РАН: древнейший город славян и могильник найдены вблизи Торопца

Археологи нашли один из древнейших городов славян под Москвой. Об этом сообщается на странице ИИМК РАН во «ВКонтакте».

Недалеко от Торопца, находящегося западнее Твери, специалисты исследовали древние постройки и керамические изделия кривичей, живших в этой местности еще в X-XIII веках. Помимо этого, в районе деревни Селяне археологам попались 30 погребений. В них же оказались бронзовые браслеты, подвеска-конек, стекло и уникальное очелье, украшенное нашивными бляшками из медного сплава.

Как утверждают ученые, могильник — одно из первых христианских кладбищ в Верхнем Подвинье, и его детальное исследование даст представление о жизни кривичей. В дальнейшем с помощью современных технологий, проанализировав найденные артефакты, археологи надеются восстановить внешний облик жителей Торопца.

Насколько известно, Торопец считается одним из древнейший городов России. Он впервые упомянут в сказе о монахе Киево-Печерского монастыря еще в 1074-м. Ученые же заявляют, что эта земля была заселена славянами еще в VII-VIII веках.

Ранее в центре Орла была найдена печать потомка известного богатыря Добрыни Никитича. Помимо этого, в историческом центре Великого Новгорода откопали уникальную печать великого князя Владимирского и Московского Василия Темного. Незадолго до этого там же была поднята из земли и печать князя Владимира Мономаха.