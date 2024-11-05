Археологи нашли один из древнейших городов славян под Москвой. Об этом сообщается на странице ИИМК РАН во «ВКонтакте».
Недалеко от Торопца, находящегося западнее Твери, специалисты исследовали древние постройки и керамические изделия кривичей, живших в этой местности еще в X-XIII веках. Помимо этого, в районе деревни Селяне археологам попались 30 погребений. В них же оказались бронзовые браслеты, подвеска-конек, стекло и уникальное очелье, украшенное нашивными бляшками из медного сплава.
Как утверждают ученые, могильник — одно из первых христианских кладбищ в Верхнем Подвинье, и его детальное исследование даст представление о жизни кривичей. В дальнейшем с помощью современных технологий, проанализировав найденные артефакты, археологи надеются восстановить внешний облик жителей Торопца.
Насколько известно, Торопец считается одним из древнейший городов России. Он впервые упомянут в сказе о монахе Киево-Печерского монастыря еще в 1074-м. Ученые же заявляют, что эта земля была заселена славянами еще в VII-VIII веках.
Ранее в центре Орла была найдена печать потомка известного богатыря Добрыни Никитича. Помимо этого, в историческом центре Великого Новгорода откопали уникальную печать великого князя Владимирского и Московского Василия Темного. Незадолго до этого там же была поднята из земли и печать князя Владимира Мономаха.