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03:33, 12 ноября 2024Мир

В США предсказали крупнейшую депортацию в истории при администрации Трампа

CBS: член администрации Трампа Хоман устроит крупнейшую депортацию в истории США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Новый член администрации избранного президента США Дональда Трампа, ответственный за безопасность границ, Томас Хоман устроит крупнейшую депортацию в истории страны, предсказал телеканал CBS.

По его информации, политик прославился как вдохновитель политики «нулевой терпимости» к незаконной миграции, его инициативы привели к «разлучению тысяч детей мигрантов с родителями».

По данным канала, родителей привлекали к ответственности за нелегальный въезд в страну, а детей отправляли в приюты без дальнейших планов по воссоединению семьи.

В материале уточняется, что Хоман высказывал свои идеи о том, как следует провести «крупнейшую операцию по депортации в истории Америки».

Ранее Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томаса Хомана ответственным за иммиграционную политику и обеспечение безопасности границ США.

ЖЗЛ
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