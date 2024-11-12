В США предсказали крупнейшую депортацию в истории при администрации Трампа

CBS: член администрации Трампа Хоман устроит крупнейшую депортацию в истории США

Новый член администрации избранного президента США Дональда Трампа, ответственный за безопасность границ, Томас Хоман устроит крупнейшую депортацию в истории страны, предсказал телеканал CBS.

По его информации, политик прославился как вдохновитель политики «нулевой терпимости» к незаконной миграции, его инициативы привели к «разлучению тысяч детей мигрантов с родителями».

По данным канала, родителей привлекали к ответственности за нелегальный въезд в страну, а детей отправляли в приюты без дальнейших планов по воссоединению семьи.

В материале уточняется, что Хоман высказывал свои идеи о том, как следует провести «крупнейшую операцию по депортации в истории Америки».

Ранее Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томаса Хомана ответственным за иммиграционную политику и обеспечение безопасности границ США.