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22:39, 12 ноября 2024Забота о себе

Врач перечислила признаки сильного дефицита железа

Педиатр Аллахвердиева: на железодефицитную анемию указывает бледность слизистых
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Freepik

На железодефицитную анемию указывает бледность кожи и слизистых и ряд других признаков, заявила врач-педиатр Садига Аллахвердиева. Эти и другие характерные симптомы дефицита железа в организме она перечислила изданию «Доктор Питер».

Аллахвердиева подчеркнула, что самостоятельно диагностировать железодефицитную анемию нельзя, однако по некоторым признакам ее можно заподозрить, чтобы вовремя обратиться к врачу и сдать анализы. К характерным проявлениям анемии она отнесла чувство постоянной усталости, слабость и снижение физической выносливости и одышку. «Недостаток кислорода в крови из-за низкого уровня гемоглобина приводит к одышке даже при незначительных физических усилиях, например при подъеме по лестнице», — объяснила специалистка.

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Кроме того, по словам Аллахвердиевой, при сильном дефиците железа человек может испытывать головокружения, обмороки и учащенное сердцебиение из-за снижения уровня кислорода в крови. У него также может появиться ломкость ногтей, сухость кожи, выпадение волос и бледность кожи и слизистых оболочек.

Из-за недостатка гемоглобина внутренняя поверхность губ, десны и конъюнктивы глаз приобретают землистый оттенок, отметила специалистка. Также при железодефицитной анемии могут появиться долго не проходящие заеды — трещины и воспаление в уголках рта, добавила Аллахвердиева.

Ранее врач-терапевт Лидия Голубенко рассказала об изменении цвета губ из-за опасных болезней. Среди прочего при неестественной бледности губ она рекомендовала проверить уровень гемоглобина и эритроцитов в крови, так как этот симптом часто наблюдается при железодефицитной анемии и нехватке витаминов группы В.

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