Жители российского региона вышли на протест против закрытия детской поликлиники

Жители Свердловской области вышли на протест против закрытия детской поликлиники

Жители микрорайона Динас в городе Первоуральск Свердловской области вышли на протест против закрытия детской поликлиники. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, медицинское учреждение в российском регионе намерены закрыть 1 декабря. Как пояснили представители администрации, в здании начнут проводить ремонт.

К этой клинике прикреплены 3500 детей. Взрослые настаивают, что добираться до другой тяжело: на такси — дорого, на автобусе — с двумя пересадками.

Жители микрорайона создали петицию, за два дня ее подписали 1340 человек. При этом в региональном Минздраве пояснили, что закрывать учреждение не будут и работы в нем пройдут параллельно.

Ранее сообщалось, что в первоуральскую городскую больницу, из которой уволились более 100 медработников, нагрянула внеплановая проверка.