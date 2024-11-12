Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 12 ноября 2024Россия

Жители российского региона вышли на протест против закрытия детской поликлиники

Жители Свердловской области вышли на протест против закрытия детской поликлиники
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «66.ru | Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Жители микрорайона Динас в городе Первоуральск Свердловской области вышли на протест против закрытия детской поликлиники. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, медицинское учреждение в российском регионе намерены закрыть 1 декабря. Как пояснили представители администрации, в здании начнут проводить ремонт.

К этой клинике прикреплены 3500 детей. Взрослые настаивают, что добираться до другой тяжело: на такси — дорого, на автобусе — с двумя пересадками.

Жители микрорайона создали петицию, за два дня ее подписали 1340 человек. При этом в региональном Минздраве пояснили, что закрывать учреждение не будут и работы в нем пройдут параллельно.

Ранее сообщалось, что в первоуральскую городскую больницу, из которой уволились более 100 медработников, нагрянула внеплановая проверка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Московского педиатра приговорили к 5,5 года по делу о фейках об армии. Защита уверена, что ее оговорили

      В российском нацпарке заметили оленя-вампира

      «Это очень серьезно подняло наш уровень». Военкор раскрыл, как российские бойцы используют Starlink в зоне СВО

      Олень запрыгнул в дом для престарелых и ранил 103-летнюю женщину

      Осужден выманивший почти миллион долларов у матери бывшего чиновника Минобороны России

      Фигуристка Дробязко отреагировала на лишение гражданства Литвы

      Стилист Рогов назвал самую трендовую вещь сезона

      В Минобороны отчитались о втором за час сбитом беспилотнике над Белгородской областью

      В Финляндии предложили создать особые зоны у границы с Россией

      Россиянам назвали лучшее время для покупки новогодней елки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше