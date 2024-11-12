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02:01, 12 ноября 2024Из жизни

Звезда хоккея совратила подопечную

В Канаде 40-летняя учительница физкультуры совратила подопечную
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Matthew Fournier / Unsplash

В Канаде идет суд над тренером по хоккею на льду из провинции Квебек, которая совратила подопечную 12 лет назад. Об этом сообщает монреальское издание The Gazette.

На скамье подсудимых оказалась 40-летняя Ванесса Дэвидсон. В прошлом она была звездой команды Макгиллского университета в Монреале, а позже стала работать учительницей физкультуры в нескольких школах и тренером женской хоккейной команды в колледже.

По версии следствия, в период с 1 октября 2012 по 31 марта 2013 Дэвисон совратила и принудила к сексуальным отношениям пострадавшую, которая в то время была несовершеннолетней. Как уточняется в обвинительном заключении, женщина была опекающим лицом по отношению к жертве и пользовалась ее доверием.

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В последнее время Дэвисон работала помощником тренера команды колледжа имени Джона Эббота. Она находится на свободе, однако ей запретили оставаться наедине с лицами, не достигшими 18 лет. Следующее судебное заседание по делу Дэвисон состоится 9 января 2025 года.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Калифорния, которая совратила 13-летнего подростка. В тюрьме оказалась 43-летняя Коллин Джо Матарико, которая работала учителем в одной из школ долины Сан-Фернандо.

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