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20:54, 13 ноября 2024Экономика

Минэкономики сообщило об ускорении роста цен

Минэкономики сообщило о росте цен с 6 по 11 ноября на 0,3 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Инфляция за последние шесть дней, с 6 по 11 ноября, составила 0,3 процента, что свидетельствует об ускорении роста цен по сравнению с периодом с 29 октября по 5 ноября (0,19 процента). Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

Если учитывать разное число дней в периодах, то средняя суточная инфляция выросла более чем в два раза. С начала года по состоянию на 11 ноября рост цен составил 7,02 процента, что больше, чем в прошлом году.

В секторе продовольственных товаров за последний период цены выросли на 0,55 процента, а в непродовольственных — на 0,09 процента. В секторе услуг инфляция составила 0,38 процента.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам совещания о ценовой ситуации на продовольственном рынке, прошедшем 31 октября, дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. Мероприятие состоялось после того, как в период с 22 по 28 октября инфляция составила 0,27 процента, что стало абсолютным рекордом для 43-й недели за долгие годы (за 12 лет средний рост — 0,1 процента).

Такая ситуация наблюдается на фоне роста ключевой ставки до рекордного уровня в 21 процент и обещаний Центробанка при необходимости дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику.

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