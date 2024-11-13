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12:18, 13 ноября 2024Ценности

40-летняя Юлия Пересильд в мини-платье прокатилась на яхте

40-летняя актриса Юлия Пересильд в мини-платье прокатилась на яхте в Дубае
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд в откровенном наряде прокатилась на яхте в Дубае. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Вызов» на размещенных кадрах позировала, опершись на защитное ограждение на борту судна и вытянув ноги вперед. При этом она надела белое мини-платье в горох с рукавами-фонариками, которое подчеркивало ее фигуру.

Кроме того, 40-летняя знаменитость продемонстрировала педикюр с красным лаком и распущенные волосы.

В октябре Юлия Пересильд показала внешность на фото школьных времен.

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