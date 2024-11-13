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19:01, 13 ноября 2024Силовые структуры

Адвокат бывшего мэра российского города обжаловал его арест по делу о миллионном подкупе

Защита экс-мэра Сургута Филатова обжаловала его арест по делу о подкупе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Андрей Филатов

Андрей Филатов. Кадр: Телеканал Югра / YouTube

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов обжаловал свой арест по уголовному делу о подкупе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В канцелярию суда поступила апелляционная жалоба адвоката на постановление Нижневартовского городского суда об избрании экс-мэру меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2025 года. В настоящее время материал находится на стадии подготовки для рассмотрения Ханты-Мансийским судом.

По данным следствия, Филатов вместе с несколькими знакомыми предпринимателями получил более шести миллионов рублей от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома в Нижневартовске. По делу проходят пять человек. Расследование ведется по статьям 204 («Коммерческий подкуп») и 204.1 («Посредничество в коммерческом подкупе») УК РФ.

О задержании бывшего главы российского города стало известно 6 ноября.

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