Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:35, 13 ноября 2024Наука и техника

Раскрыта тайна древней битвы

Antiquity: раскрыто место битвы при Аль-Кадисии
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: J.Jotheri

Археологи из Даремского университета и Университета Аль-Кадисия в Ираке раскрыли тайну местоположения знаменитой битвы эпохи раннего ислама благодаря анализу спутниковых снимков. Результаты исследования были опубликованы в журнале Antiquity.

Ученые установили, что место древней битвы при Аль-Кадисии находится в 30 километрах к югу от Куфы, в мухафазе Наджаф. Битва была важным событием, способствовавшим распространению ислама за пределы Аравийского полуострова, однако до настоящего времени точное местонахождение поля сражения оставалось неизвестным.

Археологи проанализировали рассекреченные снимки американского шпионского спутника 1970-х годов. Эти данные были сопоставлены с современными спутниковыми изображениями и историческими текстами, что позволило определить важные точки на паломническом маршруте Дарб Зубайда. Ученые заметили, что описанные в источниках сооружения, видимые на снимках, указывают на точное место битвы.

В ходе исследований команда обнаружила длинную двойную стену, протянувшуюся более чем на шесть километров. Она соединяла военный комплекс на краю пустыни и крупное поселение в южной месопотамской пойме. Это находка полностью соответствовала историческим источникам, описывающим битву при Аль-Кадисии и паломнический маршрут.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине девять поварих батальона «Азов». Они попали в плен в Мариуполе весной 2022 года

      В Минобороны Украины заявили о необходимости продолжать мобилизацию в 2025 году

      Популярный российский комик раскрыл отношение жены к его шуткам о ней

      Бой лосей в России попал на видео

      Лавров обвинил Запад в игнорировании причин украинского конфликта

      Раскрыта тайна древней битвы

      Москвичей захотели оставить без «Травы и бошек»

      В российском регионе осудили гражданина Йемена за организацию незаконной миграции

      Тучная рэперша Lizzo показала снимки в бикини на фоне слухов о приеме «Оземпика»

      Стало известно о возмущении окружения Трампа из-за Маска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше