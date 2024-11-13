Раскрыта тайна древней битвы

Antiquity: раскрыто место битвы при Аль-Кадисии

Археологи из Даремского университета и Университета Аль-Кадисия в Ираке раскрыли тайну местоположения знаменитой битвы эпохи раннего ислама благодаря анализу спутниковых снимков. Результаты исследования были опубликованы в журнале Antiquity.

Ученые установили, что место древней битвы при Аль-Кадисии находится в 30 километрах к югу от Куфы, в мухафазе Наджаф. Битва была важным событием, способствовавшим распространению ислама за пределы Аравийского полуострова, однако до настоящего времени точное местонахождение поля сражения оставалось неизвестным.

Археологи проанализировали рассекреченные снимки американского шпионского спутника 1970-х годов. Эти данные были сопоставлены с современными спутниковыми изображениями и историческими текстами, что позволило определить важные точки на паломническом маршруте Дарб Зубайда. Ученые заметили, что описанные в источниках сооружения, видимые на снимках, указывают на точное место битвы.

В ходе исследований команда обнаружила длинную двойную стену, протянувшуюся более чем на шесть километров. Она соединяла военный комплекс на краю пустыни и крупное поселение в южной месопотамской пойме. Это находка полностью соответствовала историческим источникам, описывающим битву при Аль-Кадисии и паломнический маршрут.

