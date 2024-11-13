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16:09, 13 ноября 2024Бывший СССР

Боец «Азова» предложил «почистить генофонд» Украины

Боец «Азова» Арн: Украина «почистит генофонд», если все желающие покинут страну
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Украина «почистит генофонд», если все желающие уехать из страны покинут территорию. Об этом заявил боец бригады «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) с позывным Арн в интервью YouTube-каналу ТСН.

«Мы почистим свою нацию, свой генофонд. Они выедут — нам от этого будет лучше. Мы будем в более тесном круге», — заявил украинский солдат.

Арн прокомментировал выезд украинских семей с подростками 17-летнего возраста за границу для избежания призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он расценил выезд с Украины как предательство из страны ради лучшей жизни и подчеркнул, что оставшиеся будут строить страну. При этом боец «Азова» добавил, что понимает нежелание родителей видеть своих сыновей на фронте.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ Дмитрий Кухарчук заметил доминирование мира хохлов над миром украинцев. По его словам, хохлы готовы отдать территории Украины вплоть до их города проживания.

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