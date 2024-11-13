Боец «Азова» Арн: Украина «почистит генофонд», если все желающие покинут страну

Украина «почистит генофонд», если все желающие уехать из страны покинут территорию. Об этом заявил боец бригады «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) с позывным Арн в интервью YouTube-каналу ТСН.

«Мы почистим свою нацию, свой генофонд. Они выедут — нам от этого будет лучше. Мы будем в более тесном круге», — заявил украинский солдат.

Арн прокомментировал выезд украинских семей с подростками 17-летнего возраста за границу для избежания призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он расценил выезд с Украины как предательство из страны ради лучшей жизни и подчеркнул, что оставшиеся будут строить страну. При этом боец «Азова» добавил, что понимает нежелание родителей видеть своих сыновей на фронте.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ Дмитрий Кухарчук заметил доминирование мира хохлов над миром украинцев. По его словам, хохлы готовы отдать территории Украины вплоть до их города проживания.