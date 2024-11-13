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16:11, 13 ноября 2024Россия

Бойцы «Ахмата» обратились к раненому Аиду

Бойцы «Ахмата» пожелали выздоровления раненому командиру Аиду
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бойцы одного из отрядов «Ахмата» обратились к раненому командиру разведгруппы спецназа с позывным Аид. Их сообщение опубликовано в Telegram-канале «Отряд "Питерский" СпН "Ахмат"»

«Аид, братское сердце, выздоравливай! Ждем снова в строю», — пожелали военнослужащие.

Ранее стало известно, что Аид получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в Курской области. Подробности о произошедшем и состоянии военнослужащего не раскрываются. Однако в сообщении его канала в Telegram говорится, что бойцу «Ахмата» требуется серьезный покой.

8 ноября сообщалось о гибели в зоне специальной военной операции генерал-майора Вооруженных сил России Павла Клименко. Как выяснилось, группу военнослужащего атаковали FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего он получил минно-взрывные травмы. Офицера госпитализировали с повреждениями черепа и бедра, но спасти не смогли.

ЖЗЛ
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