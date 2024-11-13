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08:34, 13 ноября 2024Мир

Европейские чиновники раскрыли шаги Брюсселя после победы Трампа

Politico: победа Трампа сблизит ЕС и Великобританию по тематике безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, как и его скорое вступление в должность в январе, заставит ЕС сблизиться с Великобританией по тематике безопасности и совместной обороны, в том числе и по Украине. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает Politico.

«Два человека сказали мне за последние 48 часов, что политическим ответом Трампу будут огромные инвестиции в оборону, борьба с [американскими таможенными] тарифами и заключение новых соглашений о безопасности с третьими странами. Великобритания была на вершине этого списка», — поделился один из собеседников издания.

Другой чиновник выказал надежду, что главной темой в рамках расширения сотрудничества станет поддержка Украины. «В зависимости от масштабов выходок Трампа, можно представить, что контакты [между Лондоном и Брюсселем] могут усилиться на фоне углубления сотрудничества и в других областях», — резюмировал дипломатический источник.

Ранее стало известно, что Украина разрабатывает новый «план победы» для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, особенно выделяя потенциальные деловые возможности, доступ к украинскому сырью и развертывание войск в попытке повлиять на избранного президента США, известного своей склонностью к заключению сделок.

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