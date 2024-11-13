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12:24, 13 ноября 2024Экономика

Бум продаж в России ушедшего из страны автогиганта объяснили

Глава отдела ГК «Рольф» Иванов связал бум продаж Toyota с ростом импорта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Октябрьский бум продаж новых машин японского автогиганта Toyota был обусловлен ростом объемов ввоза этих автомобилей в Россию по параллельному импорту. Об этом заявил директор департамента продаж новых автомобилей ГК (группы компаний) «Рольф» Николай Иванов, его слова приводит «Автостат».

Он заявил, что для официально ушедшего из страны автобренда объемы продаж новых автомобилей в России во втором месяце осени оказались внушительными и составили 3516 единиц. Сейчас автомобили японского бренда завозят в Россию в основном из Китая и Южной Кореи, пояснил эксперт. Октябрьский же всплеск продаж Toyota в РФ мог быть обусловлен импортом и последующей постановкой на учет крупной партии этих машин, предположил Иванов.

Эксперт заявил, что поставляемые в Россию по параллельному импорту японские автомобили абсолютно сопоставимы с теми, что продавались в РФ ранее, до официального ухода Toyota из страны. Самыми популярными у россиян машинами этого бренда остались те же. Речь идет о моделях Camry, RAV4, Land Cruiser 300. Однако за последнее время неплохие темпы продаж в РФ начал демонстрировать новый Land Cruiser Prado 150, резюмировал Иванов.

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При этом россияне неохотно приобретают китайский аналог RAV4 из Китая — кроссовер Wildlander. Эти модели практически идентичны в плане технических характеристик и отличаются разве что передней частью корпуса. Однако спрос россиян на Wildlander сейчас оставляет желать лучшего из-за культового характера японского оригинала. «RAV4 для граждан РФ более знакомая модель», — заключил Иванов.

Ранее агентство «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные сообщило, что по итогам октября в России было продано в общей сложности 3516 новых автомобилей Toyota. Достигнутый результат оказался на 62,5 процента больше в сравнении с тем же периодом 2023 года и позволил японскому бренду впервые с марта 2024-го войти в десятку лидеров российского авторынка. В целом же за второй месяц осени в России продали рекордное за 3,5 года число новых легковушек (171,18 тысячи).

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