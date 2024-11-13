Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:27, 13 ноября 2024Силовые структуры

Частных охранников в России обяжут иметь оружие при охране массовых мероприятий

Хинштейн: сотрудников ЧОП обяжут иметь оружие при охране массовых мероприятий
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП) будут обязаны иметь оружие во время охраны массовых мероприятий. О соответствующем законопроекте рассказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что норма была доработана после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», когда стало известно, что охранявшие объект сотрудники ЧОП были без оружия и спецсредств. Действующее законодательство обязывает охранные организации иметь в своем арсенале огнестрельное оружие, однако обязанности выставлять вооруженные посты на объектах антитеррористической защищенности нет.

О начале работы над соответствующем законопроектом депутат сообщал 25 марта.

В том же месяце Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОП, охранявших «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта, и нарушений закона не нашла. В ведомстве отметили, что в законе нет требований, чтобы на таких массовых мероприятиях присутствовала вооруженная охрана. Из этого следует, что охранники не были обязаны иметь огнестрельное оружие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» показал новое видео с похищенным россиянином. Мужчина заявил, что боится за свою жизнь и хочет домой

      Черчесов пошутил об ошибке журналиста в его отчестве

      Россиян предостерегли от покупки токсичных новогодних елок

      Врач раскрыла связь между стрессом и риском болезни Альцгеймера

      Помилованная Путиным Савченко призвала проверить депутата-критика ВСУ

      Раскрыты подробности о «Пионах» с американскими снарядами у ВСУ

      Россиянин похитил сестру и заставил переписать на него дом

      Делегации из ОАЭ показали центр изучения арабского языка в Подмосковье

      Частных охранников в России обяжут иметь оружие при охране массовых мероприятий

      Варламов оценил впечатления от одной страны фразой «никогда сюда больше не приеду»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше