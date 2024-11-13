Частных охранников в России обяжут иметь оружие при охране массовых мероприятий

Хинштейн: сотрудников ЧОП обяжут иметь оружие при охране массовых мероприятий

Сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП) будут обязаны иметь оружие во время охраны массовых мероприятий. О соответствующем законопроекте рассказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что норма была доработана после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», когда стало известно, что охранявшие объект сотрудники ЧОП были без оружия и спецсредств. Действующее законодательство обязывает охранные организации иметь в своем арсенале огнестрельное оружие, однако обязанности выставлять вооруженные посты на объектах антитеррористической защищенности нет.

О начале работы над соответствующем законопроектом депутат сообщал 25 марта.

В том же месяце Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОП, охранявших «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта, и нарушений закона не нашла. В ведомстве отметили, что в законе нет требований, чтобы на таких массовых мероприятиях присутствовала вооруженная охрана. Из этого следует, что охранники не были обязаны иметь огнестрельное оружие.