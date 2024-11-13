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17:44, 13 ноября 2024Силовые структуры

Дезертир с СВО совершил под наркотиками три вооруженных разбоя за утро

Сбежавший с СВО совершил в Петербурге три разбойных нападения за утро
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Петербурге 25-летний дезертир из зоны специальной военной операции (СВО) за одно утро совершил три разбойных нападения под действием наркотиков. Об этом сообщает 47.ru.

Ранним утром 12 ноября на перекрестке улиц Маршала Говорова и Новостроек ранее судимый за кражи житель Карелии Максим Воробьев на остановке общественного транспорта пристал к двум прохожим с предложением выпить. Получив отказ, он камнем ударил по голове одного из них, выхватил телефон и убежал. Очевидцы описали его высоким мужчиной с бородой.

Через двести метров он забежал в магазин на улице Маршала Говорова и потребовал, угрожая ножом, бутылку виски. Тут же выпив ее, дезертир остановил машину и потребовал отвезти его по адресу. Добравшись на место, Воробьев ударил ножом водителя, забрал у него три тысячи рублей и снова скрылся.

Тем не менее силовикам удалось напасть на его след и поймать в Адмиралтейском районе. Дезертира доставили в отдел полиции, там он заявил, что является бойцом СВО и празднует победу русского оружия. Экспертиза установила, что Воробьев находится под действием наркотика. Его передали военной полиции, которая разыскивала его после побега из зоны боевых действий.

8 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге 42 человека, проходящие по уголовным делам, подписали контракты с Министерством обороны и отправятся на СВО.

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