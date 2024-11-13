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07:20, 13 ноября 2024Ценности

Дочь Дольфа Лундгрена опубликовала фото в бикини

Дочь актера Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен показала фигуру в бикини на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @idaslundgren

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен показала фигуру в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя модель и актриса поделилась фото с острова Сен-Бартелеми, где предстала на песчаном пляже. Она загорала в красно-коричневом бикини австралийского бренда It's Now Cool. Предмет гардероба подчеркивал стройное тело девушки, продемонстрированное с разных ракурсов.

В то же время наследница артиста уложила волосы в высокий гладкий пучок и сделала маникюр с белым лаком.

В октябре дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер Уиллис снялась обнаженной.

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