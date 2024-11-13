Экс-адвоката осудили за обещание предпринимателю передать полицейскому крупную взятку

В Брянске суд оштрафовал экс-адвоката, обещавшего передать полицейскому взятку

В Брянске суд приговорил экс-адвоката к штрафу в размере одного миллиона рублей за обещание посредничества во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в 2021-2022 годы адвокат представлял интересы предпринимателя по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и рассказал ему о своем знакомстве с замначальника УМВД России по городу Брянску, который мог бы покровительствовать бизнесу.

Клиент предложил адвокату дать взятку полицейскому, и тот согласился стать посредником. Адвокат должен был ежемесячно передавать замначальника полиции 600 тысяч рублей. Всего полицейский хотел получить 14,4 миллиона. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Уголовное дело в отношении бывшего полицейского рассматривается судом отдельно.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали экс-главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о взятках.