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11:32, 14 ноября 2024Силовые структуры

Экс-адвоката осудили за обещание предпринимателю передать полицейскому крупную взятку

В Брянске суд оштрафовал экс-адвоката, обещавшего передать полицейскому взятку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Брянске суд приговорил экс-адвоката к штрафу в размере одного миллиона рублей за обещание посредничества во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в 2021-2022 годы адвокат представлял интересы предпринимателя по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и рассказал ему о своем знакомстве с замначальника УМВД России по городу Брянску, который мог бы покровительствовать бизнесу.

Клиент предложил адвокату дать взятку полицейскому, и тот согласился стать посредником. Адвокат должен был ежемесячно передавать замначальника полиции 600 тысяч рублей. Всего полицейский хотел получить 14,4 миллиона. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Уголовное дело в отношении бывшего полицейского рассматривается судом отдельно.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали экс-главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о взятках.

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