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21:10, 13 ноября 2024Экономика

Финские инвесторы решили выкупить «Хартвалл Арену» в Хельсинки

Финские инвесторы решили выкупить у Ротенберга и Тимченко «Хартвалл Арену»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Финские инвесторы решили выкупить в Хельсинки «Хартвалл Арену», которая принадлежит российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что покупателем выступит Trevian Asset Management. Представитель инвестиционной компании Рейма Содервалл отметила, что соответствующие документы были подписаны 12 ноября. Она не сообщила сумму сделки, но отметила, что арена будет приобретена по рыночной цене.

Ротенберг во время пресс-конференции после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с новосибирской «Сибирью» подтвердил продажу Арены. Он назвал произошедшее «желанием доброй воли помочь коллегам».

«С учетом всего происходящего мы этих денег никогда не увидим. Если только снимут все санкции, тогда возможно. Дай бог, что их снимут. Возможно, будут изменения. Мы все в это верим», — сказал Ротенберг, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем. По мнению политика, «когда-нибудь» отношения двух стран наладятся и будут использованы во благо.

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