Сикорский заявил, что первые леди в Польше должны иметь еврейские корни

Кандидат в президенты Польши, глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что его жена на посту первой леди страны смогла бы помочь улучшить отношения с США. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN.

По его словам, этому поспособствует ее работа журналисткой и историком. К тому же, Энн Эпплбаум является американкой.

Также Сикорский в шутку высказался, что все первые леди должны продолжать «светскую традицию» с еврейским происхождением, как жена нынешнего президента Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда.

Лауреат Пулитцеровской премии Эпплбаум ранее крайне резко высказывалась в адрес Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США. Кроме того, в январе она в своей статье для Atlantic указала, что отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что Соединенные Штаты разрушаются. Тогда публицист назвала Вашингтон ненадежным, несерьезным и глупым союзником.