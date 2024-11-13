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01:14, 13 ноября 2024Мир

Глава МИД Польши высказался о своей жене-американке

Сикорский заявил, что первые леди в Польше должны иметь еврейские корни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Martin Meissner / Reuters

Кандидат в президенты Польши, глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что его жена на посту первой леди страны смогла бы помочь улучшить отношения с США. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN.

По его словам, этому поспособствует ее работа журналисткой и историком. К тому же, Энн Эпплбаум является американкой.

Также Сикорский в шутку высказался, что все первые леди должны продолжать «светскую традицию» с еврейским происхождением, как жена нынешнего президента Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда.

Лауреат Пулитцеровской премии Эпплбаум ранее крайне резко высказывалась в адрес Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США. Кроме того, в январе она в своей статье для Atlantic указала, что отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что Соединенные Штаты разрушаются. Тогда публицист назвала Вашингтон ненадежным, несерьезным и глупым союзником.

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