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14:02, 13 ноября 2024Россия

Идею не принимать в школы не говорящих по-русски детей мигрантов раскритиковали

«Взгляд»: идею не принимать в школы детей мигрантов без знания русского отвергли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Необходимо обсуждать не разработку специального тестирования на знание русского языка для детей мигрантов перед их приемом в школу, а механизм адаптации этих детей, который включал бы подтягивание уровня знания русского языка до необходимого. Такое мнение выразили в беседе с газетой «Взгляд» педагоги.

Так специалисты прокомментировали законопроект, который планируется внести в Госдуму. Проект предлагает запретить зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Для них предлагается внедрить процедуру проверки владения языком.

Директор санкт-петербургского Президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич выразил мнение, что в данном случае вряд ли возможно адекватное тестирование детей на знание русского языка.

«Надо учесть, что среди тех, кто плохо знает русский язык, довольно много людей с гражданством России. А устраивать вступительные испытания при приеме в первый класс — это открыть ящик Пандоры», — заявил Пратусевич.

Он предложил подумать о разработке механизма адаптации таких детей, в том числе механизма подтягивания уровня языка. Также он призвал найти способ научить детей мигрантов соблюдать в России школьные нормы и правила.

Заслуженный учитель Российской Федерации, доцент департамента образовательных программ Высшей школы экономики Евгения Абелюк, в свою очередь, тоже раскритиковала инициативу депутатов. Она назвала ее негуманной.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что дети мигрантов, зачисляемые в российские школы без знания языка, значительно усложняют образовательный процесс для своих одноклассников и педагогов. По словам депутата, решить эту проблему можно достаточно просто — путем создания дополнительных учебных курсов для обеспечения владения языком обучения.

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