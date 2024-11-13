Информация о смерти военных из КНДР от алкоголизма в России не подтвердилась

Сообщения о смерти военных из КНДР от алкоголизма в России не подтвердились

Сообщения, распространившиеся в украинских Telegram-каналах о смерти военных из КНДР в России, не подтвердились.

Авторы публикаций заявили, что северокорейские солдаты погибают от алкоголизма в российских воинских частях. Они ссылаются на распространившийся в сети документ от имени заместителя командира 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота Алексея Бернгарда, в котором докладывают о смерти двух военных, якобы употребляющих спиртосодержащие вещества, не предназначенные для приема внутрь.

В документе не указано имя адресата рапорта, а прописана лишь должность. Кроме того, не указана полная должность Бернгарда. Стиль изложения деловых бумаг не допускает употребления стилистически окрашенной лексики, однако в рапорте используется слово «особи» в отношении погибших солдат.

Имена северокорейских военных, указанных в документе, совпадают с именами знаменитостей из Южной Кореи: боксера Пэк Ен Гвона и певицы Мун Суа.

Информация о гибели северокорейских военных от алкоголизма не получила распространение в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».