Известный российский шеф-повар и журналист внезапно умер. Пару дней назад он готовил ужин в Белграде

Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин

Умер известный российский журналист, шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Роман Лошманов.

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», — сказано в публикации.

Зимину было 52 года. Информацию о его смерти «Афише Daily» также подтвердили знакомые телеведущего. Причина ухода журналиста из жизни не называется.

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Что известно о Зимине

Алексей Зимин родился в Дубне 13 декабря 1971 года. Занимал должность заместителя главного редактора журнала «Афиша». Кроме того, Зимин основал издание «Афиша Еда» и был главредом журналов «Афиша Мир», GQ и Gourmet. Статьи Зимина публиковались также в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Наряду с этим журналист вел кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ и был организатором кулинарного фестиваля «Праздник Еды». Зимин открыл кафе и кулинарную школу Ragout, кафе при «Гоголь-центре», а также бар Craft и заведение «Дом 12».

В 2015 году Зимин переехал из России в Лондон. Там он открыл ресторан русской кухни и одноименный журнал Zima. Вместе с этим он был ведущим серии программ о британской еде. Летом 2023 года у Зимина вышла книга «Англомания». Она стала не первой в биографии журналиста. До этого Зимин также выпустил несколько книг: «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Смерть Зимина стала неожиданностью

По словам близких, Зимин не болел. Его смерть для всех стала полной неожиданностью, ведь еще пару дней назад он готовил ужин в Белграде.

До своего 53-летия журналист не дожил месяц. У Зимина остались жена Татьяна Долматовская и трое детей — дочь Варвара, сыновья Павел и Никола. Пока журналист открывал ресторан в Лондоне, дети успели выучить там английский язык. Семья журналиста много путешествовала. Во время поездок ресторатор любил знакомиться с кухнями народов мира.

Дату и место похорон Зимина огласят позже.