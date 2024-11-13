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16:04, 13 ноября 2024Мир

Канцлер Германии пообещал не давать Украине разрешения на удары по территории России

Шольц: Германия не пойдет на эскалацию и не разрешит Украине удары вглубь РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия будет придерживаться позиции, согласно которой Берлин не пойдет на эскалацию российско-украинского конфликта и не разрешит Украине наносить удары немецким вооружением вглубь территории РФ. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«По-прежнему нам необходимо поддерживать Украину, по-прежнему нам необходимо сделать все, чтобы не произошло обострения этой войны. И это вызов, перед которым мы стоим. Чтобы предотвратить эскалацию, мы должны придерживаться позиции, согласно которой наше оружие не может быть использовано вглубь территории России», — заявил немецкий политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляя оружие Украине Германия отплатила России «черной неблагодарностью», так как этим же оружием украинская армия наносит удары по тем, кто когда-то помог делу германского объединения. Она также напомнила, что сейчас Берлин выступает союзником тех стран, которые были против воссоединения ГДР и ФРГ в единое государство. В частности, Захарова привела в пример Францию и Великобританию.

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